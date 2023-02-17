Portekiz'de konut krizine karşı tedbir paketi: 'Airbnb' ve 'Golden Visa' kaldırılıyor

Portekiz hükümeti, konut kriziyle mücadele amacıyla, yabancılara oturma izni veren "Golden Visa" programının iptalini ve Airbnb dahil olmak üzere kısa süreli tatil kiraları için yeni lisansların verilmesini içeren kapsamlı bir tedbir paketi açıkladı.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, yaptığı açıklamada, konut krizinin yalnızca en mağdur kesimleri değil, tüm aileleri etkilediğini söyledi.

900 milyon avro değerindeki tedbir paketinin ne zaman yürürlüğe gireceği netlik kazanmadı. Costa, paketin bir bölümünün gelecek ay onaylanacağını, diğer bölümlerinin meclis üyeleri tarafından oylanacağını söyledi.

Tedbir paketi kapsamında kira artışlarını denetleyecek bir mekanizmanın oluşturulacağını söyleyen Costa, hükümetin turizm mülklerini yerel halka kiralayacak bir eve dönüştüren toprak sahiplerine vergi indirimi yapılacağını kaydetti.

Costa, konut krizine önlem olarak, devletin boş evlerin toprak sahiplerinden doğrudan kiralayarak 5 yıllığına kira piyasasına sunacağını aktardı.

Tedbirler kapsamında, ülkede Airbnb gibi uygulamalar, kırsal kesimler dışında yasaklanacak.

Portekiz, bu kapsamda, AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarına AB pasaportu sunan "Golden Visa" uygulamasını, bu kişilerin konut piyasasında fiyatların artmasına neden olduğu gerekçesiyle sonlandıracak.

Sol Blok partisinden meclis üyesi Mariana Mortagua, söz konusu tedbir paketini eleştirerek, hükümetin halihazırda konut krizinden fayda sağlayan toprak sahiplerine sağlayacağı vergi indirimine tepki gösterdi.

Sosyal Demokratlar da, tedbir paketinin, mülk sahipleri ve şirketlerin haklarına bir 'saldırı' olduğunu savundu.

Portekiz'de kiraların ve konut fiyatlarının büyük bir artış gösterdiği kaydedildi. Geçtiğimiz yıl, ülkedeki işçilerin yüzde 50'den fazlası ayda 1000 avrodan az kazanırken, 2022 yılında yalnızca başkent Lizbon'da kiralar yüzde 37 oranında arttı.

Konut örgütleri, düşük gelirlerin, kızgın piyasanın, varlıklı yabancılara yatırım teşvik eden politikaların ve turizme dayanan ekonominin, halkın konut kiralamasını ve satın almasını zorlaştırdığını ifade etti. Ülkedeki yüzde 8,3'lük enflasyonun sorunu derinleştirdiği ifade edildi.