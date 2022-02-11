Portekiz'de Kilise'nin 200'den fazla çocuğa dönük cinsel istismarı soruşturuluyor

Portekiz Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismarı araştıran komisyon, geçen ay kurulmasından bu yana 200'den fazla mağdurun ifadesini aldığını ve bu insnalarla temas halinde olduğunu duyurdu.

İstismar sıuçlamaları 1933 ila 2006 yılları arasında doğan, ülkenin her bölgesinden, çeşitli kökenlerden gelen kişilerden ve ayrıca yurtdışında yaşayan Portekizlilerden geldi.

Komisyon Perşembe günü yaptığı açıklamada ifadelerini paylaşan 214 kişinin çoğunun aynı kişi tarafından istismara uğramış olabilecek diğer çocuklardan da bahsettiği belirtildi. Komisyon, "İddialar, bazı durumlarda on yıllardır saklanan acıları ortaya koyuyor" derken birçok mağdurun sessizliklerini ilk kez bozduğu belirtildi.

Altı kişilik komisyon öncelikle Roma Katolik Kilisesi tarafından finanse ediliyor, ancak komisyon başkanı çocuk psikiyatristi Pedro Strecht, Kilise sürece müdahale etmeye çalışırsa ilk ayrılanın kendisi olacağını söyledi.

Öte yandan Portekizli Kilise yetkilileri iki yıl önce 2001'den bu yana Portekizli rahiplerin karıştığı cinsel istismara ilişkin yalnızca bir düzine iddiayı araştırdığını söyledi. Bu davaların yarısından fazlası, kilise müfettişleri onları takip etmek için yeterli kanıt olmadığına karar verdiği için düştü.

Fransa'da da bir komisyon tarafından geçen yıl yaklaşık 3 bin rahip ve din görevlisinin son 70 yılda 200 binden fazla çocuğu cinsel istismara uğrattığını ortaya çıkaran önemli bir raporun ardından Ocak ayı başlarında çalışmalarına başladı.