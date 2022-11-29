Portekiz-Uruguay maçında bir kişi 'Ukrayna'yı kurtar' yazılı tişörtle sahaya çıktı

Portekiz-Uruguay maçının ikinci yarısında bir taraftar sahaya ön yüzünde "Ukrayna'yı kurtar" arka yüzünde ise "İranlı kadınlara saygı gösterin" mesajı yazan bir tişörtle girdi.

Sahaya elinde gökkuşağı bayrağı olan taraftarın girmesi üzerine Portekiz-Uruguay maçı bir süreliğine durduruldu. Sahaya giren taraftar güvenlik görevlilerince çıkarıldıktan sonra maç devam etti.

FIFA başkanı Gianni Infantino, daha önce futbol federasyonlarına sosyal meselelere değil, futbola odaklanmaları gerektiğini söylemişti. Infantino'nun bu demeci tepki topladı. Infantino, ayrıca Dünya Kupası'nın neden stadyumda alkollü içecek servisi yapılmayacağı sorulduğunda, "Kimse maç boyunca üç saat bira içmediğinden ölmez" yanıtını vermişti.