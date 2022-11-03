Portekiz 'altın vize' uygulamasına son veriyor

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, ülkesinin zengin yabancılara oturma hakkı veren 'altın vize' programını rafa kaldıracağını ve 10 yıllık planın zaten rolünü yerine getirerek amacına ulaştığını söyledi.

Avrupa'nın en büyük teknoloji etkinliği olan Lizbon'daki Web Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Costa, sunulan çeşitli vize programlarının tekrar değerlendirmeye alındığını ve altın vizenin de bunlar arasında yer aldığını kaydetti.

Costa, "Vize işlevini gördü ve şu anda artık devam etmesi için haklı bir sebep kalmadı" ifadelerini kullandı.

Başbakan, ülkesinin yatırım konusunda cazip kalmaya devam etmek istediğini de sözlerine ekledi.

Altın vize uygulaması, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen kişilere 'Yatırım için İkamet İzni' verilmesi anlamına geliyor.