Polonyalı YouTuber sosyalizmi övüp din adamlarını eleştirdiği için gözaltına alındı

Lewica milletvekili Wanda Nowicka'nın oğlu olan Michał Nowicki, Çarşamba günü Polonya'nın iç istihbarat örgütü İç Güvenlik Ajansı (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW) tarafından gözaltına alındı. Savcılık onu "totaliter bir sistemi desteklemekle" suçluyor. Nowicki, YouTube'da yayınlanan bir kayıtta gözaltına alınması ve suçlamalardan bahsetti.

Nowicki Youtube kanalında Lehçe ve Fransızca yayınlar yapıyor.

7 Temmuz Çarşamba günü, Özel Hizmetler Koordinatörü Bakanı'nın birinci sözcüsü Stanisław Żaryn, ABW'nin milletvekili Lewica Wanda Nowicka'nın oğlu Michał Nowicki'yi gözaltına aldığını açıklamıştı. Nowicki, YouTube kanalında Polonya'da sosyalist dönemden bahsettiği için "komünizm propagandası yapmak"la suçlandı. "Polonya'da komünist bir devletin inşa etmek istemek"le de suçlanan Nowicki, aynı zamanla Lanetli Askerler ve Roman Dmowski anıtlarının yıkılmasını savunmak, rahipleri ve "girişimcileri" eleştirmek gibi suçlarla karşı karşıya.

Lanetli Askerler anıtı Polonya'da Alman işgalcilerin yenilmesiyle birlikte 1947'ye kadar Polonya'da kurulan yeni hükümete karşı savaşan aşırı sağcı terörist gruba adanmış bir anıt. Roman Dmowski'yse anti-semitist demeçleriyle tanınan Leh milliyetçisi bir devlet adamı.

Çarşamba öğleden sonra, Michał Nowicki gözaltı koşullarını gösteren bir video yayınladı. Nowicki, parkta bir koşu yapmak için annesinin evinden ayrıldığında ABW ajanları tarafından kaçırıldı. ABW ajanları saklandıkları çalılarına ardından Michał Nowicki'nin üzerine atlayıp kelepçe takarken Polonyalı YouTuber "yani burada avukatla görüştükten sonra tabii ki bu kelepçeler hakkında yedi gün içinde şikayette bulunacağız” dedi.

Michał Nowicki, Ochota Bölge Savcılığı savcısının emriyle onu gözaltına aldı. Daha önce savcılık kendisine üç kez tebligat göndermişti.

Michał Nowicki, videolarına Polonya askerlerinin yabancı ülkelerden çekilmesi çağrılarında bulunduğu ve Stalin'le Dzerzhinsky'nin politikalarını övdü için de suçlanıyor.