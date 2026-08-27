Polonya'dan ABD'ye ret: 'Topraklarımızda nükleer savaş başlığı bulundurmak istemiyoruz'

Polonya, ülke topraklarında ABD'ye ait nükleer savaş başlığı bulundurmak istemediğini duyurdu.

Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby ile bir araya gelen Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, ülke basınına açıklamada bulundu.

Zalewski, ABD'nin Polonya'da gelecekteki askeri varlığının nükleeri de içerebileceği yönündeki söylemlerini değerlendirerek, "Hayır. Bunu çok açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum. Polonya, topraklarında nükleer savaş başlığı bulundurmak istemiyor" dedi.

Polonya'nın "NATO'nun nükleer caydırıcılığının" bir parçası olmak istediğini ifade eden Zalewski, bunun topraklarında nükleer savaş başlığı bulundurmak anlamına gelmediğini yineledi.

Zalewski, ABD'nin Polonya'da kalıcı üs kurma konusunu da görüştüklerini ifade ederek, "Polonya'da ABD askerlerinin kalıcı olarak konuşlandırılacağı birkaç üs ve birkaç yer hakkında konuşmalarımız sürüyor" değerlendirmesini yaptı.

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