Polonya Savunma Bakanı: Yüksek alarm durumundayız

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'ya düşen füze sonrası durumun yakından izlendiğini ifade etti.

Müttefiklerle sürekli temas halinde olduklarının altını çizen Blaszczak, "Hem kara kuvvetleri hem de donanma ve hava savunma sistemleri ile yüksek alarm durumundayız" ifadesini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füze düşmüş, iki kişi hayatını kaybetmişti.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti. (AA)