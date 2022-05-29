Polonya, Norveç'i 'savaştan kâr elde etmekle' suçladı

Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına karşı alternatif arayışları, Norveç'in petrol ve gazına olan talebi ve fiyatı önemli ölçüde artırırken Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Norveç'i bu durumu istismar etmekle suçladı.

ABC News'in haberine göre Rusya'dan aldığı gazın bir kısmını Norveç gazıyla ikâme etmek isteyen Polonya, artan fiyatlardan şikayetçi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Norveç'in "dolaylı olarak savaştan yararlandığını" söylerken Norveç Enerji Bakanı Yardımcısı Amund Vik ise Norveç'in Avrupa pazarları için istikrarlı ve uzun vadeli bir enerji tedarikçisi olduğunu savundu. Vik eleştirilere yönelik olarak, "Geçen sonbahardan bu yana görülen yüksek petrol ve gaz fiyatları ile şirketler her gün kendi alanlarında sunabileceklerinin maksimuma yakınını sundu" ifadelerini kullandı.

27 üyeden oluşan AB, Rus doğal gazına olan bağımlılığı yıl sonuna kadar üçte iki oranında azaltmayı hedefliyor. Katar ve Cezayir gibi ülkelerle birlikte Norveç'ten de enerji kaynakları tedarikinde destek talep edilirken Norveç, Avrupa'nın doğal gazının henüz yüzde 20 ila yüzde 25'ini karşılayabiliyor.