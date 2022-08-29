Polonya Başbakanı'ndan Almanya eleştirisi: Doğu politikası kaybetmiş bir politikadır

Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'ndaki görüşmesinin ardından Fransa Girişimciler Birliği (MEDEF) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Morawiecki, Fransa ile ortak komşuları olan Almanya'nın doğu politikasını eleştirdi. Avrupa'nın hem enerjide hem de diğer birçok alanda güvenilmeyecek ortakların ne kadar risk oluşturabileceğini gördüğünü ifade eden Morawiecki, "Ortak komşumuz Almanya'nın doğu politikası kaybetmiş bir politikadır. Almanya da bu kaybetmiş politikanın farkındadır" dedi.

Avrupa içinde birliği sağlamanın önemini vurgulayan Morawiecki, "AB olarak tüm günün zorluklarını birlikte göğüslemeliyiz. İlerlemek istiyorsak, eylemleri değiştirmek durumundayız. Ya Avrupa olarak birlikte çalışıp, yelkenlerimizi açarız ya da hayalet bir gemiye dönüşürüz" dedi.