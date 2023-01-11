Polonya Başbakanı Almanya’dan savaş tazminatı talebini yineledi

Polonya hükümeti geçtiğimiz yıl Eylül ayında, ülkenin İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşadığı maddi kayıpları kapsamlı bir şekilde rapor haline getirerek Almanya’dan 1,3 trilyon avro savaş tazminatı talebinde bulunmuştu. 3 Ekim 2022’de bu tazminat talebinin yer aldığı bir diplomatik nota dışişleri bakanlığı aracılığıyla Almanya’ya iletilmişti.

'Tek taraflı red uluslararası hukuka aykırı'

Polonya tarafından gönderilen diplomatik notaya karşılık Almanya’nın tutumunu Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, tek cümle ile yanıt verilen saygısızca bir tutum olarak değerlendirerek; hakkında müzakere yapılmadan konunun tek taraflı bir biçimde kapatılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtmişti.

Polonya ve Almanya arasındaki bu konunun kapanmadığını belirten Mularczyk, davanın ahlaki boyutuna dikkat çekerek halen kapatılmamış bir konu olduğunu ifade etmişti.

'Polonya İkinci Dünya Savaşı’nı atlatabilmiş değil'

Konunun Almanya tarafından kapatılmaya çalışılmasının ardından Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Alman Der Spiegel dergisine yazdığı makalede Polonya’nın 6 yıl süren Alman işgalini halen dahi atlatamadığını savundu.

Morawiecki yazdığı makalede Polonya’nın kayıplarının 1,3 trilyon avro olarak tahmin edildiğini, milyonlarca Polonyalı’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan kaynaklı yaşadığı maddi ve manevi kayıpların hiçbir zaman karşılanmadığını vurguladı.

'Polonya’nın tamamen yok edilmesi hedeflendi'

Savaş sırasında Nazi işgalcilerin Polonya’yı tamamen yok etmeyi amaçladığını belirten Polonya Başbakanı makalesinde, işgal süresince 5,5 milyon kişinin öldüğünü veya kayıplara karıştığını, bu sayının yüzde 21’lik kısmının ise 10 yaşından küçüklerin oluşturduğunu not etti.

Morawiecki şehirlerin, köylerin ağır tahribata uğradığını, kütüphanelerin, sanat eserlerinin ve aydınların yok edildiğini belirterek “Varşova, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sırasında en fazla hasar gören şehirdir. Polonya’nın başkenti tarihi yapının yüzde 92'sini kaybetti” ifadesini kullandı.

Eski Doğu Almanya ile Polonya arasında 1953’te imzalanan Londra Borçlar Antlaşması’nın geçersiz olduğuna inandıklarını belirten Morawiecki, Sovyetler Birliği’nin kendisine bağımlı olan Varşova hükümetini tazminatlardan vazgeçmeye zorladığını ileri sürdü.

Tarihte benzeri yaşanmamış bir yağmaya maruz kalındığını belirten Polonya Başbakanı, “Alman ortaklarımız ülkemize yönelik yapılan saldırının tüm sonuçlarının siyasi, tarihi, hukuki ve maddi sorumluluğu üstlenmelidir” ifadesini kullanarak savaş tazminatı taleplerini yineledi.