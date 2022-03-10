Polonya Başbakanı: 6 aya kadar Rus gazına bağımlılık bitecek

Geçen yıl yapımı duran "Baltık Doğalgaz Boru Hattı"nda çalışmalar yeniden başladı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, "Son 5 yılda Norveç'e uzanan Baltık Boru Hattı’nı inşa ettik ve onyıllar sonra Rus gazından bağımsız olacağız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu geçtiğimiz Salı günü düzenlediği toplantıda, Rus gazından bağımsızlaşma eylem planını açıklamış, yıl sonuna dek AB içinde gaz kullanımının 3'te 2 oranda azaltılacağı ve 2023'te Rus gazından tamamen bağımsız olunacağı öngörülmüştü.

'Polonya’nın gaz depolarının yüze 80’ini dolu'

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonundan birkaç gün önce Polonya Devlet Varlıkları Bakanı Jacek Sasin, Rusya'dan gelen gaz arzını sınırlamaya hazır olduklarını ve halihazırda devletin gaz depolarının yüzde 80'inin dolu olduğunu bildirmişti.

Polonya'nın gaz stoğu bağlamında iyi bir konumda olduğunu aktaran Sasin, Swinoujscie'deki gaz terminalinin açıldığını ve sürekli olarak genişletildiğini, bunun gibi yatırımların Rus gazındaki muhtemel tedarik sorunlarından Polonya'yı bağımsız kılacak önemli hamleler olduğunu aktarmıştı. (İHA)