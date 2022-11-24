Polonya ayrıntısı... Romanya'nın hava savunma sistemi test edildi

NATO ülkeleri, geçen hafta rotasını şaşıran bir füzenin Polonya’ya düşmesinin ve NATO’nun hava savunma sistemindeki eksiklerin ortaya çıktığı belirtilmişti. Bu gelişmenin ardından Romanya’nın hava ve füze savunma sistemlerini test etmek üzere askeri tatbikat düzenledi.

Almanya’nın batısındaki Ramstein kentinde bulunan NATO hava komutanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Romanya’ya Fransa tarafından sağlanan SAMP/T hava savunma sisteminin müttefik ülkelerin savaş uçakları tarafından düzenlenen temsili saldırıyı püskürttüğü ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye’nin F-16 savaş uçakları, İspanya’nın Eurofighter uçakları, ABD’nin elektronik savaş için tasarlanan Growler isimli savaş uçakları ve Fransa’nın Charles de Gaulle uçak gemisinden havalanan Rafale jetlerinin tatbikata katıldığı belirtildi.

NATO sözcüsü Oana Lungescu, “Rusya’nın Ukrayna savaşına karşılık olarak ittifakımızın doğu kanadında caydırma adımlarımızı ve savunmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.