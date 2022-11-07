Polonya Almanya'dan 2. Dünya Savaşı için tazminat talep ediyor

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u İkinci Dünya Savaşı sırasında verilen zararın tazmini konusunda diyalog başlatmaya çağırdı.

Mularczyk, pazar günü Polonya'nın doğusundaki Grezowka köyünde Almanya'nın sivillere saldırısının 80. yılı dolayısıyla anma törenlerine katıldı.

Mularczyk yaptığı konuşmada "Buradan, Federal Almanya Cumhuriyeti Şansölyesini konuyla ilgili diyaloğa girmeye ve İkinci Dünya Savaşı'nın tüm sonuçları için tazminat konusunu kesin olarak düzenlemeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Mularczyk, Almanya'nın neden olduğu kayıplar hakkında kapsamlı rapor hazırlayan ekibin başında yer almış ve ekimde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

Polonya hükümeti, ülkenin savaş sırasında uğradığı maddi kayıpları detaylandıran kapsamlı raporu 1 Eylül'de kamuoyuyla paylaşmıştı. Ardından Polonya Dışişleri Bakanlığı Almanya'ya savaş kayıpları için tazminat talep eden diplomatik bir nota göndermişti. (AA)