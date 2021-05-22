Polisten kaçan aracın çarptığı bekçi yaşamını yitirdi

İstanbul Bağcılar'da dün meydana gelen olayda, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen bir araç, polis tarafından durdurulmak istendi.

Halkalı Caddesi İkitelli Köprüsü üzerinde 4'ü polis, 4'ü bekçiden oluşan ekip tarafından dur ihtarı yapılan araç, iki çarşı ve mahalle bekçisine, devamında refüje çarpmıştı.

Kazada yaralanan iki bekçi, Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Kazada ayağının birini kaybederek ağır yaralanan bekçi Kansu Turan, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Diğer bekçinin taburcu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Ö.Ç. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücü Ö.Ç'nin (38) 1.55 promil alkollü olduğu öğrenildi.