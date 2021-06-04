Polislerin bir kadını darp etmesiyle ilgili EGM'den açıklama: Her iki taraf hakkında adli işlem yapıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadının 2 polis tarafından sokak ortasında darp edildiği görüntülerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.

İHA'nın haberine göre İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir sitede meydana gelen olayda, Gökçe Yaşar isimli kadın, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü polis memuru A.C.Y. ile tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası A.C.Y. araçtan inerek Yaşar’ı darp etti. Yaşar’ın darptan dolayı başında, kolunda, çenesinde ve sırtında ödem ve morluklar oluşurken "görevli memura mukavemet" ettiği gerekçesiyle de karakola götürdü.

Her iki taraf da darp raporu alıp birbirinden şikayetçi oldu. Konu yargıya taşındı konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis memuru A.C.Y.’nin ise görev yeri değiştirildi. ​İHA haberinde kadını darp eden polisin "FETÖ soruşturması geçirdiğini" bildirdi.

Ortaya çıkan görüntülerde iki polisin kadını darp ettikleri, bu sırada ekipte bulunan diğer 3 polisin olaya müdahale etmeden yerde sürüklenen ve yumruk darbelerine maruz kalan kadının korku dolu anlarını izlediği görülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ise görüntülerin tepki çekmesinin ardından bugün bir açıklama yaptı.

Açıklamada “20 Aralık 2020 tarihinde saat 00:45 sıralarında gürültü konusunda gelen ihbar kapsamında haber merkezi anonsu ile görevlilerimizce olay yeri olan Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki adrese geçilmiş, olay yerinde G.Y. isimli şahsın sokağa çıkma yasağı saatinde dışarıda olduğu ve bağırarak çevreyi rahatsız ettiği anlaşılmış, kadın şahıs görevlilerimizce uyarılmış ise de uyarılara riayet etmemiş, mukavemet göstererek elindeki çanta ile görevlilere saldırarak yüzüne vurması akabinde görevlilerimizce zor kullanmak suretiyle yakalanmıştır. Her iki tarafın alınan doktor raporlarında ‘Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilir’ yaraların olduğu belirtilmiş, kadın şahsın 0,61 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak her iki taraf hakkında adli işlem yapılmıştır. Görevli personel hakkında adli kovuşturma devam etmektedir” denildi.