Polislere çatıdan ateş açtı, beş polis yaralandı, karşı ateşte öldürüldü

Tarsus ilçesine bağlı Yenimahalle'de meydana gelen olayda polis, komşuların kavga seslerini şikayeti üzerinde söz konusu adrese geldi. Polise, çatıdan ateş açan Eray Arık, beş polisin yaralanmasına neden oldu. Adres gelen takviye ekip Arık'a silahla karşılık verdi. Arık, vurularak hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Arık'ın psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Arık'ın ayrıca emekli güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi. Yaralı polisler de sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.