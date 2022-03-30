Polisler, Suriyelilerin aracına uyuşturucu ve sahte para koydu: 6 polis tutuklandı

İki Suriyeli vatandaşı 13 Mart tarihinde “Parada sahtecilik ve kullanmak için uyuşturucu bulundurmak” suçlamalarından gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonucu Suriyeli yurttaşların aracına sahte parayı ve uyuşturucuyu Esenyurt Yıldırım ekibindeki polislerin yerleştirdiği ortaya çıktı. Araçta bulunan yüklü miktar paranın da yine polisler tarafından tutanaklara eksik yazıldığı öğrenildi. Soruşturma devam ederken 6 polis memuru çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet ve savcılık tutanaklarına göre; 13 Mart tarihinde Esenyurt’ta Muhammed Nadir Hamud ve Maher El Salman isimli şahısların aracı polis ekiplerince durduruldu. Araçta Suriyeli yurttaşların çalıştıkları firmaya ait olduğu belirtilen 9 bin 156 dolar ve 33 bin 900 TL nakit para bulunuyordu. Araç polis ekiplerince arandı.

Polislerden şikayetçi oldular

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; araçta uyuşturucu, yüklü bir miktar para ve bir kısım sahte para bulunduğu belirtilerek Muhammed Nadir Hamud ve Maher El Salman gözaltına alındı. Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi’ne götürülen Suriyeli yurttaşlar araçlarına uyuşturucu ve sahte parayı yerleştirenlerin aramayı yapan polisler olduğunu söyleyerek onlardan şikayetçi oldu.

Suç delillerini polisler yerleştirdi

Yapılan inceleme sonucu Suriyeli yurttaşlara ait araca uyuşturucu maddeyi polislerin yerleştirdiği ortaya çıktı. Bununla da yetinmeyen polislerin, araçta bulunan 9 bin 156 dolar ve 33 bin 900 TL parayı resmî tutanaklara 3 bin 456 dolar ve 14 bin 770 TL olarak kaydettiği öğrenildi. Araca yine polisler tarafından bir miktarda sahte para yerleştirildi.

6 polis tutuklandı

Polisler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Eylemi gerçekleştirdiği iddia edilen Esenyurt Yıldırım ekiplerinde görevli polis memurları Burhan A., İlhami Y., Ekrem Y., Emrah A., Mehmet Salih G., Mehmet S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Suriyeli yurttaşlar ise serbest bırakıldı.