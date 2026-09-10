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'Polisin içindeki köstebekler' iddiasının ardından tutuklanmıştı: Gazeteci Ali Çağatay'a tahliye

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılıp darp edilmesi olayı hakkında "polis içindeki hesaplaşma" iddiasında bulunan ve bunun üzerine tutuklanan gazeteci Ali Çağatay, yaklaşık üç ayın ardından tahliye edildi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 10.09.2026 , 21:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın evinin önünden kaçırılarak darp edilmesinin ardından gazeteci Ali Çağatay'dan dikkat çekici bir iddia gelmişti.

Çağatay, Karaal'ın yaklaşık 33 saat sonra polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla bulunmasına dair "Polisin içindeki köstebeklere karşı yine polisin gerçekleştirdiği bir operasyon" yorumunda bulunmuştu.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “devletin kurum ve organlarını aşağılama” iddiasıyla 26 Haziran'da tutuklanan gazeteci Ali Çağatay, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmada savcı, Ali Çağatay’ın tutukluluğunun devamını istedi. Ancak hakim tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.

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