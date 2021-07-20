Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletteki kişi boynundan vuruldu

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymadığı belirtilen motosikletli 2 kişi kaçmaya çalıştı. Takip sırasında polisin açtığı ateşte, Serkan G. boynuna isabet eden kurşunla yaralandı

Haber Merkezi

Olay, dün akşam saatlerinde Kelkit ilçesinde meydana geldi. Kelkit-Erzincan karayolunda kullandığı plakasız motosikletle seyreden Murat G. (24), iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekipleri, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletin peşine düştü. Uyarılara karşın şüpheliler durmayınca, polis ateş açtı. Sürücünün arkasında bulunan Serkan G., boynuna isabet eden kurşunla yaralandı.

Serkan G., Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayın ardından motosiklet sürücüsü Murat G. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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