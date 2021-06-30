Polisin cezaevine baskın yapıp iki tutukluyu götürdüğü iddia edildi

Tokat T Tipi Cezaevi’nde koğuşları basan polislerin Hasan Ortaç ve Mustafa Okçu adlı iki tutukluyu darp ederek kendileriyle götürdüğü ve durumları hakkında bilgi edinilemediği iddia edildi.



Mezopotamya Ajansı'nın (MA) haberine göre, Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Fırat Darı’nın kardeşi Ahmet Darı, haftalık telefon görüş hakkı ile Pazartesi günü kendisini arayan ağabeyinin koğuşlarına gardiyanlar ve polisler tarafından baskın düzenlediğini söylediğini aktardı. Koğuşta arama yapan gardiyan ve polislerin eşyaları dağıttıkları bilgisini paylaşan Ahmet Darı, bu duruma itiraz eden birçok tutuklunun ise darp edildiğini belirtti.

Aramanın ardından polislerin bir müddet sonra tekrar koğuşa geri geldiklerini ve Hasan Ortaç ile Mustafa Okçu adında iki tutukluyu koğuştan darp ederek zorla alıp götürdüklerini anlatan Darı, tutukluların nereye götürüldüğüne dair ise herhangi bir bilgi verilmemesi nedeniyle arkadaşlarının endişeli olduğunu kaydetti.



Son zamanlarda benzer baskıların arttığını, kamuoyunun baskısı olmadığı taktirde cezaevi idaresinin bu yöntemi bitirmeyeceğini ileten Fırat Darı, duyarlılık çağrısında bulundu.



MA telefonla ulaştığı cezaevi idaresinin tutukluların nereye götürüldüğüne dair bilgi vermediğini, söz konusu durumunsa gerçeği yansıtmadığını ileri sürdüğünü aktardı.