Geçtiğimiz gün Kelkit-Erzincan karayolunda motosikletle seyreden Murat G., iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ateş açması sonucu sürücünün arkasında bulunan Serkan G., boynuna isabet eden kurşunla yaralandı.
Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelen halk tepki gösterdi. Halkın tepkisinden kaçan polis ve bekçilerin Emniyet Müdürlüğü binasına kaçtığı görülüyor. Daha sonra halk "Katil polis istemiyoruz" sloganlarıyla binaya girmeye çalıştı.
Ağır yaralanan Serkan G.'nin tedavisi devam ediyor.
Polisin boynundan vurduğu genç için halk emniyet önünde toplandı: 'Katil polis istemiyoruz'https://t.co/6nln0CAV9Q pic.twitter.com/ZXGMlXMWcn— soL Haber (@solhaberportali) July 22, 2021