Polise AKP broşürü taşıttığı iddia edilmişti, 'broşür değil hediyelik kahve' dedi

Diyarbakır'da AKP Yenişehir ilçe başkanı Nupel Kaya dün Kooperatifler Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunmuş, Kaya'nın sosyal medyada paylaştığı görüntülerde ona eşlik eden polisin elindeki çanta dikkat çekmişti. Çantada AKP'ye ait propaganda broşürleri olduğu iddia edilmişti.

Kaya iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak polisin elindeki çantada "kendisine takdim edilmiş kahve hediyesi" olduğunu savundu.

Kaya paylaşımında "Parti broşürü değil, hediyelik kahve. Ne koruma arkadaşımızın ne de bizim elimizde broşür var. Bir kaç gündür bayramlık hediye kahve paketlerimizi dağıtıyoruz vatandaşlarımıza, polis memuru kardeşimizin elinde de kendisine takdim edilmiş kahve hediyemiz bulunmaktadır" ifadesini kullandı.