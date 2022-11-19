Polis Murat Sucu 'İntihar etmeyi düşünüyorum' diye ifade vermiş

Şırnak'ta vali koruması olarak görev yaparken yaşamına son veren özel harekat polisi Alpaslan Soylu'nun arkadaşı, özel harekat polisi Murat Sucu'nun intiharıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre, Alpaslan Soylu'nun intiharının ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında Şırnak Özel Harekat Şube'de görev yapan polislerin ifadeleri alınmıştı. İfadesi alınan polisler arasında Murat Sucu da bulunuyordu. Sucu ile aynı anda ifade veren bir arkadaşının savcılık ifadesine göre Sucu, müfettişe, mobbing'e uğradığını, kendisine hakaret edildiğini anlatmıştı. Bu nedenle günlerce uyuyamadığını ve intihar etmeyi düşündüğünü dile getiren Sucu'ya müfettişin ise “Bu kafaya takılacak şey mi oğlum?” diye yanıt verdiği belirtildi.

Soruşturmaya ilişkin detayları anlatan ağabeyi Haydar Sucu, polis Alpaslan Soylu intiharında Sucu ile aynı anda ifade veren bir arkadaşına ulaştıklarını söyledi. Ağabey Sucu, “Bu konu ile ilgili kardeşimle aynı anda ifade veren bir arkadaşına ulaştık. Onun anlatımı bu şekilde. Savcılıkta da yaşanan olayı anlattı ve mahkemede de tanıklık edeceğini belirtti” diye aktardı. Savcılığın soruşturmasının devam ettiğini, önümüzdeki hafta da idari soruşturma kapsamında ifade vereceğini söyleyen ağabey Sucu, kardeşinin intiharı ile ilgili adalet arayışlarının sürdüğünü de dile getirdi.

Sucu'nun intiharı ile ilgili savcılıkta ifade veren arkadaşının anlatımları ise şu şekilde;

“İfade verdiğinde ben de odadaydım. Sucu, başkomiser ile ilgili ilçe görevinde kendisini timin ortasında rencide ettiğini, ağza alınmayacak sözler söylediğini, kendisinin bunu çok kafaya taktığını, günlerce uyuyamadığını söyledi. Müfettiş de "Bu kafaya takılacak şey mi oğlum" dedi. Murat Sucu, "Bu fıtrat meselesi ben taktım kafaya" dedi. Hatta kafasını yere eğip gayet mazlum şekilde kısık ses tonu ile 'Sırf bu yüzden bir ara intihar etmeyi bile düşündüm' ifadelerini kullandı."