Polis merkezindeki şiddet iddiasından valilik korumaları çıktı

Tunceli’de polis karakolunda Doğukan Gül'ün işkence görmesine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Halk TV'de yer alan habere göre, Gül ve arkadaşlarının gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen Atatürk mahallesindeki kavgada havaya ateş edenlerin valilik korumaları olduğu ve bir korumanın silahını düşürdüğü belirlendi.

Doğukan Gül ve gözaltına alınan 2 arkadaşı, polis merkezindeki şiddetin ardından gece yarısı Tunceli Devlet Hastanesi acil bölümüne götürülerek muayene ettirildi. Doğukan Gül ve arkadaşları polis merkezinde kendilerini döven valilik korumalarını görünce 'Hem bizi dövüyorsunuz hem rapor almaya geliyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Acilde yaşanan bu arbede sırasında korumalarda herhangi bir darp izi olmadığı ve silah ile hastaneye geldikleri görüldü. Hastane polisleri, bu sırada iki grup arasına girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

Dün gece saatlerinde ise bir Twitter hesabından Doğukan Gül’e karakolda şiddet iddiasıyla ilgili paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlarda olaya karışan polis memurlarının Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın korumaları olduğu ve polis merkezine hangi araç ile girdikleri plaka bilgileriyle paylaşıldı. Paylaşımlarda vali korumalarının 3 araç ile emniyete girdikleri ve toplam 12 kişi oldukları görüldü.