Polis memuru 'masaj salonu' işleten babasını vurdu

Ataşehir'de görevli polis memuru Mert U. (23) babası Hilmi U. ile (51) işlettiği 'masaj salonu' nedeniyle tartıştı. Mert U. silahla ateş ederek babasını 6 yerinden yaraladıktan sonra kaçtı.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Ataşehir Kayışdağı Mahallesi’nde meydana geldi. Hilmi U.'nun polise verdiği ifadesine göre olay, Mert U.'nun Hilmi U.'nun masaj salonu dükkanına giderek, "Baba masaj salonu işini bırak, bu işler bize göre değil" demesiyle başladı. Çıkan tartışma sonrası iki tarafın da silah çektiği iddia edildi.

'Mermiler yerden sekti'

Oğlunun üzerine koştuğunu söyleyen Hilmi U. yerden seken 6 adet merminin kendisine isabet ettiğini öne sürdü. Oğlunun ambulans çağırdığını ve ağlayarak olay yerinden uzaklaştığını söyleyen baba Hilmi U.’nun ifadesinde "Aramızda geçmişten gelen bir husumet yoktur ama bu masaj salonu konusunda tartışmalarımız oldu. Bu olaydan dolayı oğlumdan şikayetçi değilim. Bu olay tamamen benim alkollü olmam ve küfretmem nedeniyle meydana gelmiştir" dediği öğrenildi.

Yaralanan baba Hilmi U.’nun hastanedeki tedavisi sürerken, Mert U.’yu yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.