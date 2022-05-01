'Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti' iddiası

Çankırı’da 35 yaşındaki polis memuru S.B., polis otosunun içerisinde beylik tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi neticesinde ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.B., Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

S.B.’nin bekleme görevi sırasında beylik tabancasını intihar etmek amacıyla ateşlediği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)