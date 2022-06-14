Polis, eşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti

Batman Memur-Sen TOKİ polis lojmanlarında oturan Batman Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hayri Mağara, 47 yaşındaki eşi Stalina Luisa ve 18 yaşındaki oğlu Tunahan Mağara ile lojman bahçesindeyken belinden çıkardığı silahla eşi ve çocuğuna ateş ettikten sonra intihar etti.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan yaralılar, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Ailenin diğer çocuğunun ise olay sırasında evde olduğu ve polis kontrolüne alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)