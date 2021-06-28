Polis emeklilerin zam açıklamasını engelledi, bir emekliyi gözaltına aldı

Tüm Emekliler Sendikası’nın Ankara Ulus’taki Atatürk Heykeli’nde Temmuz ayında yapılması beklenen maaş zammıyla ilgili basın açıklamasına polis izin vermedi. Emekliler ile polis arasında tartışma çıktı. Bir emekli gözaltına alındı.

ANKA'da yer alan habere göre, emekliler bir süre polis ablukası altında bekletildi. Polisle yapılan görüşme sonucunda emekliler açıklamalarını sendika Genel Merkezi’nde yapma kararı aldı ancak ücretsiz otobüs kartı olmayan emekliler Ulus’tan Kızılay’daki sendika Genel Merkezi'ne yürümek zorunda kaldı.

Sendika Genel Merkezi’nde üyeleri adına basın açıklamasını yapan Tüm Emekliler Sendikası Genel Sekreteri İhsak Kocabıyık, “Nedeni belli olmadan, bir sebep gösterilmeden yapmak istediğimiz basın açıklaması valiliğin keyfi, hukuksuz tavrıyla engellendi. Bu suça ortak olanlardan bunun hesabı elbette sorulacak. İnsanca yaşamak bu ülkede ne zamandan beri suç oldu” dedi.

Kocabıyık emeklinin market alışverişini bile karşılayacak maaş alamadığını vurgulayarak, “10-15 liradan meyve- sebze yok. Bizim aldığımız ortalama maaş 2 bin – 2 bin 500 lira. Doğalgaz zammı, elektrik, su. Bunları üst üste koyduğumuzda bırakın yürümeyi bizim evden çıkmaya mecalimiz yok” diye konuştu.