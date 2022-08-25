Polis cenazeye saldırdı, 10 kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Devrimci Yol'cu Gökhan Gür'ün Ordu'daki cenazesine polis saldırdı.

Gazete Yolculuk'ta yer alan habere göre, dostlarının ve yoldaşlarının Gür’ü defnederken bir tören yapmasına engel olmaya çalışan sivil polisler ve çevik kuvvet polisleri tabuta da saldırdı. Gür’ün cenazesini kaçırmak isteyen polislere izin vermeyen devrimci gençler engellemelere rağmen töreni gerçekleştirdi.

Törenin ardından onlarca çevik kuvvet polisinin saldırısı sonucunda toplamda 10 kişi gözaltına alındı.

İHA ve Sözcü'ye tepki

Yaşanan saldırı sonrası "Mezarlıktaki gösteriye polis müdahale etti: 9 gözaltı" başlığıyla İHA kaynaklı olarak bir haber geçen Sözcü'ye Devrimci Hareket'ten tepki geldi.

"Sözcü gazetesi ve İHA yalan söylüyor!" şeklinde bir paylaşımda bulunan Devrimci Hareket, "'Gösteri' dediğiniz cenaze töreni, 'arbede' dediğiniz ise polis saldırısıdır! Polis Gökhan Gür'ün cenazesine saldırmış, ailesine karşı terör estirmiş ve 10 kişiyi işkence ederek gözaltına almıştır! Ortadaki tek suçlu polislerdir!" ifadesini kullandı.