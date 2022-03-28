Polis anketi: 'Süleyman Soylu bu yanlıştan dönmelidir'

Polislerin atama ve yer değiştirmelerini yeniden düzenleyen bölge yönetmelik tepki çekmişti. Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer ise geçen günlerde konuya ilişkin sosyal medya üzerinden bir anket gerçekleştirdi.
“Yeni çıkartılan polis atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin sonuçları polislerimize ve teşkilatımıza fayda sağlar mı” sorusunun yöneltildiği ankette 2 bin 207 oy kullanıldı. Ankete katılanların tamamına yakını “Hayır” dedi. Çarpıcı anket sonucuna ilişkin Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrıda bulundu.
"Süleyman Soylu bu yanlıştan dönmelidir" diyen Sezer şöyle devam etti:
“Buradan her sabah siyaset kurumuna sesleneceğim. Emniyet teşkilatının onlarca sorunu var ve sorunlar her dönem biraz daha artıyor. Eğer sorunu çözmek istiyorsanız, sorunu, sorunu çıkartanlardan dinlerseniz çözemezsiniz. Sorunu, sorunun mağdurlarından dinlerseniz çözebilirsiniz.”
Evet diyenlerden yanlışlıkla 'Evet' demiş
Anket ve sonuçlarına ilişkin Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Sezer şu ifadeleri kullandı;