Polis amiri Ünsal Ban'ın adliyeye getirilişini fotoğraflayan gazetecilerin odasını bastı!

Ülkücü mafya Sedat Peker’in rüşvet iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan ve Peker’e gönderdiği iddia edilen video nedeniyle gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın adliyeye getirilişini fotoğraflayan gazetecilerin bulunduğu basın odası, Gasp Büro Amiri tarafından basıldı.

T24'ün haberine göre, basın odası kapısına gelen bir grup polis, gazetecileri basın odasının kapısına dizerek, "Siz burada bekleyin, amirimiz gelecek" dedi. Daha sonra polislerden biri basın odasında otururken, diğerleri kapıda beklemeye başladı. Polislerden biri, "Fotoğrafları yayınlayamazsınız, amirimiz gelecek, o izin verirse fotoğrafları yayınlayabilirsiniz" dedi.

Bir süre sonra gasp büro amiri, beraberindeki 2 polisle basın odasına gelerek, gazetecilere "Size adamın getirileceğini kim söyledi? Pat diye çıkıp nasıl fotoğraf çekersiniz? Biz haber değeri olan şeyleri zaten veriyoruz. Burada gizli bir iş yapıyoruz" dedi.

Bir gazetecinin, "Neyin haber olup olmayacağına siz mi karar vereceksiniz? ‘Bizim verdiğimizi yazın, vermediğimizi yazamazsınız’ mı diyorsunuz” şeklindeki tepkisi üzerine amir, gazetecilerin çalıştığı kurumları öğrenmeye çalıştı ve basın odasından ayrıldı.

Amirin basın odasından ayrılmasından sonra beraberindeki polis memurlarından bir kısmının basın odasının tam karşısında bulunan banklara oturarak beklediği aktarıldı.