Polis Akademisindeki öğrencilerin yüzde 98’i Cemaat üyesi çıktı

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AKP Antalya Milletvekili ve eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, Cemaatin siyasi gücü kullanmak için iç güvenlik bürokrasisini ele geçirdiğini kaydetti.

Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren teklifin Meclis İçişleri Komisyonu'ndaki görüşmelerinde konuşan Çelik, Emniyetin amir ihtiyacını karşılamak için kurulan Polis Akademisi'nin 'FETÖ' tarafından nasıl ele geçirdiğini rakamlarıyla anlattı.

Öğrencilerden 2 bin 146 polis adayından 2 bin 120'sinin Cemaate tam bağlı olduğunun ortaya çıktığını beliren Çelik, “Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ciddi bir tehdit ortaya çıkmıştı” dedi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise teşkilatta yeni-eski polis ayrımı yapıldığını savunarak, Bakan Soylu, ‘Benim dönemimde polis olanlar, benden önce polis olanlar' diyor'' diye konuştu.