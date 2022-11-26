Polis 25 Kasım yürüyüşüne katılan kadının bacağını kırdı!

İstanbul’da, 25 Kasım Kadın Platformu tarafından yapılan yürüyüşe polis saldırmış, çok sayıda kadın gözaltına alınmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, polis Tüm Otomotiv Metal İşçileri Sendikası (TOMİS) yöneticisi Dilbent Türker’in bacağını kırarak gözaltına aldı. Konuya dair açıklama yapan TOMİS, “25 Kasım: Kadına yönelik şiddetle mücadele günü! Kadınlara saldıran polis, sendika yöneticimiz Dilbent Türker'in bacağını kırdı! Baskıya, sömürüye, şiddete karşı kadınların sesi olan sendika yöneticilerimiz ve üyelerimize yönelik işkencenin hesabını verecekler...” dedi.

25 Kasım Kadın Platformu da Türker’in hastaneden çekilmiş ve ayağı alçıda olan fotoğrafını paylaşarak, “Dilbent'in bacağı iki yerinden kırıldı. Arkadaşlarımız ve biz sürecin takipçisi olacağız!” ifadelerine yer verdi.