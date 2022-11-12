Pokémon'un kahramanı Ash Ketchum 25 yılın ardından nihayet dünya şampiyonu oldu

1997'de yayına başlayan Pokémon çizgi dizisinin baş kahramanı 'profesyonel Pokémon eğitmeni' Ash Ketchum, en büyük hedefini gerçekleştirerek sonunda resmi bir Pokémon dünya şampiyonu oldu.

Söz konusu olay, Pokémon Ultimate Journeys'in dün Japonya'da yayınlanan son bölümü "The Finals IV: Partner"da gerçekleşti.

10. doğum gününde Ash'in 'Pikachu' adlı 'Pokémon'la tanışıp 'en başarılı Pokémon Ustası' olma arayışını konu alan dizi, 25 yıl boyunca yayında kaldı. Bir video oyunundan uyarlanan dizinin bin 200'den fazla bölümü yayınlandı. Dizinin baş kahramanı Ash'se 25 yıl boyunca 10 yaşında kalmaya devam etti.

Resmi Pokémon Twitter hesabından Ash'i tebrik eden bir tweet yaklaşık 440 bin beğeni aldı. 1990'larda doğan nesil arasında popüler olan Pokémon çizgi dizisi, Türkiye'de 1998 yılında yayınlanmaya başlamıştı. Ash Ketchum'un Türkçe sesiyse seslendirme sanatçısı Ahmet Taşar'a aitti.

Dizinin çoğu sezonu, Ash'in Pokémon Ligi'ne katılmaya hak kazanmak için sekiz spor salonu rozeti kazanma maceralarını ve Pokémon yakalamak için gezdiği yerleri konu ediyor.