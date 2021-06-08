Point Kargo işçileri anlattı: Kişisel hattım şirketin iletişim adresi olarak yayınlandı

Point Kargo’da çalışan işçiler, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na, yoğun çalışma saatlerine rağmen iki aydır maaşlarını alamadıklarını bildirmişti. Yaşadıkları sorunları Patronların Ensesindeyiz Ağı’na anlatan işçiler, Point Kargo patronlarının her zaman aynı işleyişi sürdürdüklerini, işyerinde daha önce çalışan işçilere de aynı sömürü koşullarını dayattıklarını bildirdi.

Ülke genelinde 100’ü aşkın acentesi bulunan Point Kargo’da genel merkez çalışanlarının haricinde acentelerde de benzer sorunların yaşandığı belirtildi. Point Kargo’nun şubelerden acentelik ücretlerini aldığı fakat hiçbir faaliyet yürütülmediği, kısmi alanda ise işleyişlerin sürdürüldüğü iddia edildi.

Point Kargo çalışanları sömürü koşullarını Patronların Ensesindeyiz ağına anlattı.

'Maaşlarımız, yan haklarımız, sigortalarımız ödenmedi'

Point Kargo’da neler yaşadınız, sorunlarınızı anlatır mısınız?

Zeynep: Point Kargo’da üç aydır çalışıyorum. Çalıştığımız süre zarfında yan haklarımızı ve maaşlarımızı alamadık. Çoğu zaman işyerindeki arkadaşlarımızdan ve ailemizden maddi destek alarak işimize gidebildik. İş yerimize evimizden yemek getirdik. Hiçbir hakkımızı alamadığımız için işe gidemediğimiz günler oldu, bunun karşılığında ise Point Kargo patronları tarafından işe gelmemiz için baskı oluşturuldu. Ben yan haklarımı alamıyorsam işe gelme gibi bir durumum söz konusu olamaz.

Damla: Maaşlarımızı ve yan haklarımızı vermediler. Bunun dışında ise benim özellikle yaşadığım bir sorun da mevcut. İşyerinde hastalandım ve hastaneye gittim. Doktor dört gün rapor verdi. Point Kargo’da gerekli departmanlara ilettim. Fakat rapor paramı alamadım. 170’i aradığımda ise işverenin raporu onaylamadığını ve süresinin de geçtiğini söylediler. Sigorta girişlerimiz var ama primlerim ödenmedi.

Ortada bir kargo firması var ama aslında yok. Devlette de kargo firması olarak görünmüyorlar. Bakın pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında çalışanların iş yerine gidebilmesi için verilen izin belgesinin de sahte olduğunu geçersiz olduğunu sonradan öğrendik.

Kamer: Point Kargo’ya ilk başladığım günden itibaren kandırıldım. Parasal sıkıntıların olduğunu ve bir yatırımcı geleceğini söylediler. Fakat o yatırımcı bir türlü gelemedi. Yemek parası olmadığı için yemek yiyemeyen arkadaşlarım vardı. Bunu söylediğimizde yarın hallediyoruz dediler ve bizleri geçiştirdiler. SSK primlerimizin SGK’ya bildirilmediğini öğrendik.

Hakan: Point Kargo’nun genel merkezinde çalışan ve emeğinin karşılığını alamayan işçilerden biriyim. Çalıştığımız süre zarfında verilen görevleri yerine getirmemize rağmen şirket bizlere bir kuruş dahi ödeme yapmadı. Aylardır ne yan haklarımızı alabildik ne de maaşımızı. Sigortalarımız dahi yatırılmadı.

'Kişisel hattım Point Kargo web sitesinden yayınlandı'

Ahsen: Point Kargo’da üç aydır çalışıyorum ben de diğer arkadaşlarımız gibi mağdurum. Point Kargo tarafından bizlere ne maddi ne de manevi bir destek sağlandı. Şöyle ki; bizlere bilgisayar, şirket hattı, yazıcı gibi herhangi bir ekipman vermeden bizden çalışmamızı ve Point Kargo’ya para kazandırmamızı beklediler. Ben operasyon departmanında çalışıyordum, birçok işimi kendi hattım kendi kişisel numaram üzerinden aradım. Şirket hatları bir süre sonra geldi fakat bu sefer de şirket hatlarımızın ödemeleri yapılmadı.

Kendi kişisel hattım Point Kargo’nun whatsapp iletişim adresi olarak web sitesinden yayınlandı. Defalarca ikaz etmeme rağmen kaldırılmadı. Bilgi işlemdeki arkadaşlarımızdan numaramın web siteden kaldırılmasını rica ettim.

'Biz talep ettik, patron günü kurtarma konuşmaları yaptı'

Maaşlarınızı alamadığınız zaman yaşadığınız zorlukları paylaşabilir misiniz?

Evrim: Point Kargo patronları bizlere sürekli sözler verdiler; bu hafta yatacak, yarın kesin gelecek, haftaya çarşamba tüm maaşlarınızı yatıracağız, ne kadar alacağınız var hesaplayın, liste yapın ödeyelim gibi sözler verdiler ama biz emeğimizin karşılığında bir lira dahi alamadık.

Bizlerden hep beklenti içerisindeydiler. Biz de patronlardan maaşlarımızı ödemelerini bekledik. Fakat sigorta primlerimiz dahi ödenmedi.

Damla: Bizlerden sürekli olarak beklenti içerisindeydiler. Benim durumum diğer arkadaşlarımdan biraz daha farklı en azından işime yürüyerek gelip gidiyordum fakat yine de yemek ve maaş ücretlerini alamamamız büyük bir sorundu.

Bizleri ücretsiz izne çıkartacaklarını söylediler fakat bu durumu da hiçbir şekilde devlete bildirmemişler. Dolayısıyla ücretsiz izin hakkımızdan da yararlanamadık. Point Kargo patronları sürekli olarak günü kurtarma konuşmaları yaptılar.

'İsteyen çıkabilir dediler, biz de haklarımızı verin çıkalım dedik... Vermediler!'

Point Kargo patronlarının işçiler üzerindeki uygulamalarını anlatabilir misiniz?

Zeynep: Bizi her konuda mağdur ettiler. Yaşadığımız süreç kısa bir süreç değildi. Hiçbir şekilde bizlere batıyoruz ya da çıkıyoruz da demediler. Bizlere işleri yürütemediklerini söyleselerdi bizler de gider iş arardık fakat üç ay hiçbir bildirimde bulunmadılar.

Evrim: Point Kargo patronları bizlere sürekli olarak gelip “isteyen çıkabilir” diyorlardı. Tamam, çıkalım ama hakkımızı ver! Biz oradan ayrıldığımız zaman bizden sonra gelenlere de aynı uygulamayı yapacaklardı. Bunu nerden biliyorsunuz, derseniz öğrendik ki bizden önce birçok çalışana bunu yapmışlar.

Kamer: Ben satış ekibindeydim. Hiçbir eksiğimiz giderilmediği halde bizden satış yapmamız istendi. Kendi portföyümü kullanarak müşteri bağladım. Onlara karşı da mahcubiyet yasadım. Kısaca maddi manevi sömürüldük.

Ahsen: Bizlere patronlarımızın sürekli olarak söylediği bir söz vardı. “Beğenmiyorsan çıkıp gidebilirsin, paramız yok ödeme yapamayacağız” diyorlardı. Ben her gün düzenli olarak mesai saatimde işime geliyorsam sen de benim maaşımı vereceksin, yan haklarımı vereceksin. Sen patronsan, senin hakların var ise ben de işçiyim benim de haklarım var. Kimse kusura bakmasın. Aylarca sigortalarımızı ödemeyeceksin, maaşlarımızı ödemeyeceksin, yan haklarımızı ödemeyeceksin, beğenmiyorsan çek git diyeceksin. Hakkımızı patronlara yedirmeyeceğiz.

Haklarımızı almak için birlik olduk

Neden komite kurdunuz?

Damla: Tabii ki hakkımızı alabilmek için fakat başka bir derdimiz daha var. Öğrendik ki bizden önce çalışanlar da hiçbir haklarını alamamışlar. Bir kuruş dahi olsa hakkını alamayan arkadaşlarımıza ulaşmak için, emeğimizin karşılığını alabilmek için Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda komite kurduk.

Zeynep: Ayrıca şunu da söyleyelim bizden önce çalışmış veya şu anda Point Kargo’da çalışan işçilere sesleniyoruz. Bizim yaşadığımız durumu sizin de yaşamanızı istemiyor ve bizlere destek olmanızı istiyoruz.

Kamer: Komite kurmamızın nedeni birlik olup bu haksızlığa dur demektir. Biz ve bizim gibi haksızlığa uğrayan birçok işçi var. Türkiye’de ise adalet patronlardan yana olduğu için tek başınıza hak arayışına giremiyorsunuz. Biz bir olursak başarabileceğimize inandık. Kararımız kesin, biz çalışanlar ve bizimle beraber mağduriyet yasayan acentelerle bu işi çözebileceğimize inanıyoruz.

Hakan: Konuya dair Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda komitemizi kurduk. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Hukuksal süreç başlatacağız.

Ahsen: Şunu çok iyi biliyoruz. Bir işçi tek başına ne kadar sağlam adımlar atsa da biz birlik olmadıkça başarısız oluyoruz. Komite kurmamızın, bir araya gelmemizin en önemli nedeni buydu. Birlik olmak, hakkımızı emeğimizi savunmak. Bir diğer nedeni ise daha önce mağdur olan arkadaşlarımıza ulaşabilmek, bir araya gelmek ve emeğimizin karşılığını alabilmek diyebilirim. Kurduğumuz komite ile hem hukuksal süreci başlatacağız hem de kamuoyuna Point Kargo patronların asıl yüzünü göstereceğiz.

Point Kargo’da çalışmış hakkını alamamış veya şu anda çalışan bir kuruş dahi hakkını alamayan tüm arkadaşlarımızı Patronların Ensesindeyiz platformuna davet ediyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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