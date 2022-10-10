Platform Turizm'den 'uyuşturucu bulunan cenaze aracı' açıklaması

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Mersin yönüne giden, üzerinde 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehirler arası cenaze nakil aracı' ibaresi olan minibüste 24 kilosu esrar tozu olmak üzere 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. İhaleyi Platform Turizm Taşımacılık Şirketi kazanmıştır. Basına yansıyan haberlerde belirtilen 34 DMM 776 plakalı araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne aittir. Aracı kullanan B.S. ve E.E. adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017’de işe girmişlerdir” denilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız. Bu kampanyalar ne İBB’yi kirletebilir, ne de bizi yıldırır. Bir taşeron şirketin uhdesinde çalışan 2 şöförün karıştığı iddia edilen suçla ilgili teftiş kurulumuz soruşturma başlattı" açıklamasını yapmıştı.

Şirketten 'araç ve şoförler İBB kontrolünde' açıklaması

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın sahibi Albayrak ailesinin damadı Adem Altunsoy'a ait olan Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada aracın ve aracı kullanan şoförlerin İBB'nin yönetim ve denetiminde olduğu öne sürüldü.

Açıklamada "Habere konu olan 34 DMM 776 plakalı şirketimize ait olan araç ve bu aracı kullanan şoförler şartname ve sözleşmemiz gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim, denetim ve kontrolündedir. Kiralık olarak hizmet verdiğimiz araçların ve şoförlerin vardiya saatlerinin planlanması, tüm sevk ve idaresi ile GPS verilerinin takibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yapılmaktadır. Konu yargıya intikal etmiş olup, tarafımızca da süreç yakından takip edilmektedir. Şirketimizin yasal hak ve menfaatleri doğrultusunda bizler de yasal mercilere gecikmeksizin gerekli başvurularımızı yapıp, süreç hakkında değerli kamuoyunu bilgilendireceğimizi saygılarımızla bilgilerinize sunarız" denildi.