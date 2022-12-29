Plakalara yüzde 20 zam!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında ulaşım ücretleriyle ilgili yeni zamlar belirlenmişti. Toplu ulaşım, taksi ve servis ücretlerine gelen zamlar büyük tepki çekmişti. En çok tartışılan konu ise taksi ücretleri oldu. Vatandaşlar tarafından yüksek bulunan ücretler, taksiciler tarafından ise az bulunmuştu. Alınan kararla taksilerin açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, kısa mesafe 28 liradan 40 liraya, taksi mesafe ücreti kilometrede 6,30 liradan 8,51 liraya yükseldi.

Tarife değişikliği ile birlikte taksi plakalarının satış fiyatı ve kiralama bedellerinde de artış yaşandı. Zam kararı öncesi ortalama 5 milyon 350 bin lira olan plaka satış bedeli, kararın ardından 6 milyon 350 bin liraya yükseldiği ifade edildi. Plaka kiralama bedeli ise ortalama 12 bin liradan 16 bin liraya yükseldiği belirtildi. DHA'nın aktarımına göre; plaka satışı yapan galericiler ve plaka sahipleri, plakaların yaklaşık 1 milyon liraya yakın değer kazanmasına rağmen artışın yeterli olmadığını ifade ediyor.