Plaja inen helikopterin kime ait olduğu ortaya çıktı

Sosyal medya bir plaja inen helikopterin görüntüsü büyük yankı buldu. Görüntülerde onlarca vatandaşın arasında bir helikopterin plajın ortasına indiği görülüyordu.

Helikopterin içinde kim olduğu merak konusu olurken kısa süre sonra ortaya çıktı. Helikopter AKP döneminde aldığı ihalelerle adından söz ettiren Ceyhan Saldanlı'ya ait.

Bereket Enerji'nin sahibi olan Saldanlı, daha önce girmiş olduğu bir kamu ihalesini kazanmış olmasına rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyerek ihaleden çekilmişti. Bunun üzerine kamu ihalelerinden 6 ay men cezası almıştı. Ancak ceza süresi dolmadan Gediz Enerji'yi bünyesine katarak dikkatleri üzerine çekmişti.

İlk vukuatı değil

Ceyhan Saldanlı'nın helikopteri çok sık kullandığı ve her yeri pist olarak kullandığı ortaya çıktı. Daha önce de helikopter pisti bulunamadığı için bir hastanenin bahçesine inen Saldanlı, Fethiye'deki yazlığına da helikopterle gitmişti. O dönem bu ziyaretleri gazetelere haber olmuştu.

Açılış Berat Albayrak ile

Saldanlı'nın yaptığı enerji yatırımları AKP döneminde katlanırken, Berat Albayrak'ın Saldanlı'nın şirketlerinin yapmış olduğu projelerin açılışlarına katılıp, kurdela kestiği ortaya çıktı.

