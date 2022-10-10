PKK’ye yakın sitede Demirtaş açıklaması: Tutum ve anlayışları en hafif tabiriyle münafıklıktır

PKK’ye bağlı Lekolin sitesinde, Alişar Piran takma adıyla yayımlanan yazıda Selahattin Demirtaş’ın Mersin’deki polisevi saldırısını kınamasına ve son dönemdeki açıklamalarına tepki gösterildi.

Serbestiyet’te yer alan habere göre yazıda, “Selahattin Demirtaş kuşkusuz bir devrimci değildir, hiç bir zaman da olmamıştır. Demirtaş’ın direniş cephesinde gedikler açmaya, zayıflatmaya çalışan tutum ve anlayışları en hafif tabiriyle münafıklıktır. Demirtaş’ın pişmanlık belirtileri göstererek düşmana teslim olma yaklaşımı bakımından tarihe not düşürülmesi gereken önemli bir noktadır. (…) Demirtaş, Mersin Mezitli’deki iki kadın gerillanın gerçekleştirdiği eylemi de ilk kınayanlar listesine girmiş. Niye son hızla kınama açıklaması yapıyor; çünkü soykırımcı sömürgeci faşist rejime karşı içine girdiği pişmanlık tutumunda samimiyetini göstermeye çalışmaktadır” denildi.

Geçtiğimiz günlerde saldırıyı savunan bir açıklama yapan PKK yöneticilerinden Duran Kalkan da saldırıyı kınayan Demirtaş’ı isim vermeden şu sözlerle eleştirmişti:

"Devrimci demokratik güçler açısından, Kürt halkı, kadınları, gençleri, yurtseverlik çizgisi, devrimci demokratik çizgi açısından da esas çizgi budur. Ölçü bu, doğru çizgi, öncü çizgi bu. Ne olacak? O zaman gücün yetiyorsa sen de öyle ol, gücün yetmiyorsa gücün yettiği kadar ama yapanlara dua et, karşı çıkma, kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapmaya hakkı yoktur, Kürtler ölüm kalım durumunu yaşıyor."