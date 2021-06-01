PKK’den açıklama: Sedat Peker’in ifşaatları çok önemlidir

KCK Yürütme Kurulu Üyesi, PKK kurucularından Mustafa Karasu, Sedat Peker videoları üzerine ANF’ye kapsamlı bir açıklamada bulundu.

Peker için “Kürt soykırımcısı, demokrasi düşmanı faşist çete sisteminin içini en iyi bilenlerden biri, çete başı” nitelemesini kullanan Karasu, “Şu kadar kötülükte bulunmuştur diyerek verdiği bilgileri değersiz görmek çok yanlıştır. Bundan daha sıcak net bilgiler bulmak mümkün değildir” diye konuştu.

Peker’in açıklamalarının “Hem iktidar hem de devletin kullandığı çeteler arasında bir çatışma olduğunu” gösterdiğini söyleyen Karasu, gündemdeki ilişkiler yumağının esasının Kürt halkına karşı savaş üzerinden şekillendiğini öne sürdü. Karasu, “Bu nedenle birçok kirli iş, kirli rant, kirli ilişkiler var. Öyle kirli ilişkiler ortaya çıkacak ki, herkes şaşıracak. Hatta bu kadar da olmaz, denilecek bilgiler ve olaylar orta yere serilecek” dedi.

“Tüm kirli işlerden Tayyip Erdoğan ve Saray’daki Gladio sorumludur” ifadesini kullanan Karasu, Erdoğan hakkında Öcalan’ın “bu adam Çiller’den daha tehlikeli olabilir” değerlendirmesi yaptığını, İmralı heyetinin gittiği dönemde bile “kimse gafil olmasın” diyerek uyarı yapma ihtiyacı duyduğunu iddia etti.

Karasu’nun açıklamasında dikkat çekici olan nokta, Sedat Peker “olayı” ve olası etkileriyle ilgili yaptığı uyarılar.

“Sedat Peker olayından sonra ortaya çıkan gündemi vermede ve işlemede Kürt basını yetersiz kaldı” diyen Karasu, şunu söyledi:

“Bu açıdan şu anda yapılması gereken sadece Süleyman Soylu’yu istifaya çağırmak olmamalıdır. Demokrasi güçleri ayağa kalkarak bu iktidarı istifaya zorlamalıdır. Bu siyasi ortamda en doğru mücadele, bu iktidarı istifaya zorlamaktır. Tüm muhalefet ve demokrasi güçleri böyle bir paydada birleşirse bu iktidar da ayakta kalamaz. O zaman demokratik bir yönetimin de; Türkiye’nin demokratikleşmesinin önü de sonuna kadar açılır.”