PJAK'tan PKK açıklaması: 'Feshedilmesi partimizi bağlamaz'

İran’a yönelik faaliyet gösteren Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), PKK’nin feshedilmesinin kendileriyle doğrudan bir bağlantısının olmadığını belirtti.

PJAK Sözcüsü Rêwar Avdanan, PKK ile ideolojik yakınlığını kabul ederken, siyasi ve örgütsel açıdan bağımsız olduğunu savundu.

Avdanan, İran’da “gerçek bir demokratik süreç başlatılması halinde” benzer bir süreci değerlendirebileceklerini söyledi.

Rêwar Avdanan The Amargi’ye yaptığı açıklamada, PKK’nin feshedilmesinin PJAK’la “doğrudan bir bağlantısı” olmadığını ve İran’ın gerçek bir demokratik süreç önermesi halinde PJAK’ın bunu memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

PJAK Yürütme Konseyi üyesi ve Sözcüsü Avdanan “PJAK, Rojhilat ve İran’da faaliyet gösteren bağımsız bir Kürt siyasi partisidir. PKK/KCK’nin feshedilmesinin PJAK’la doğrudan bir bağlantısı yoktur” dedi.

Örgütün Öcalan’ın siyasi düşüncesiyle olan bağını reddetmeyen Avdanan “Dünya görüşü ve mücadele felsefesi açısından PJAK, Önder Apo’nun düşüncelerine ve yol haritasına inanıyor” ifadesini kullandı.

PJAK’ın İran ve Kürdistan’daki mücadelesini “demokratik siyaset” olarak tanımladığı yöntemlerle sürdürmeyi planladığını söyleyen Avdanan silahlı mücadelenin ise örgütün “meşru öz savunma”olarak değerlendirdiği durumlarla sınırlı olacağını söyledi.

Avdanan, Türkiye’de süreç kapsamında çıkan çerçeve yasaya dair de “Çerçeve yasa, Türkiye ve Kürdistan’da yaşanan değişim ve dönüşümlerde önemli bir adımdır ancak hâlâ yetersizdir ve ciddi eksiklikler barındırıyor” dedi.

Bazı PKK üyelerinin Türkiye’ye dönmeyerek PJAK’a katılması olasılığını reddeden Avdanan “Buradaki fikir, insanların sadece pasif bir şekilde evlerine dönmesi değil. Aksine Kürtlerin yalnızca Kürdistan’da değil, Türkiye’nin merkezinde de siyasete katılacağı yeni bir mücadele biçimi başlayacak” dedi.

PKK’nin feshedilmesinin ardından PJAK’ın Kandil Dağları’ndaki varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği sorusuna ise Avdanan “Varlığımızı sürdürmemizin gerekli olduğu tüm alanlarda mücadelemize devam edeceğiz” diye yanıt verdi.

Avdanan’ın açıklamalarına göre PJAK’ın geleceğini PKK’nin feshedilmesinden çok İran’daki siyasi gelişmeler belirleyecek.

Türkiye’deki süreç benzeri bir süreci İran’ın da önermesi ihtimaline ilişkin Avdanan “İran İslam Cumhuriyeti böyle bir öneride bulunursa, gerçek bir hazırlık, planlama ve İran’da köklü değişim için ciddi bir irade ortaya koyarsa ve böyle bir sürecin Kürt milletinin çıkarlarıyla uyumlu olduğunu düşünürsek, bunu inceler ve kendi yol haritamız, planlarımız ve programımız doğrultusunda hareket ederiz” ifadesini kullandı.

Avdanan “İran’da böyle bir demokratik ve siyasi çözüm süreci başlarsa, biz de bunu memnuniyetle karşılarız. Ancak Türkiye’den farklı olarak İran’da şu ana kadar böyle bir değişimin işareti ortaya çıkmadı” dedi.

Avdanan’ın açıklamaları, Türkiye’nin yeni yasada yer alan “PKK ile bağlantılı örgütler” ifadesini nasıl yorumlayacağı sorusuna ise yanıt vermedi.

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