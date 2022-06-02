Piyango yine müteahhitlere vurdu

12 Mayıs 2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kamu ihalelerinde müteahhitlerin ek fiyat farkı almasını düzenleyen karar yayımlandı. Daha önce 13 Şubat'ta alınan kararla 2021 yılının son altı ayı için ihalelerde zaten verilmekte olan fiyat farkına ek olarak ek fiyat farkı ödenmesi karar altına alınmıştı.

Müteahhit Örgütleri bu ek fiyat farkı düzenlemesinin taleplerini karşılamadığını, tekrar bir karar alınması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuşlardı.

Söz konusu kararla birlikte 2022 yılındaki TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksindeki değişim baz alınarak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde yükleniciler ek fiyat farkı alabilecek.

Söz konusu işlerin 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımları için yüklenicilerin idarelere en 13 Haziran 2022 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor.

Çalışanlara yönelik zamlar konusunda devamlı frene basan AKP iktidarı halihazırda zaten fiyat farkı almakta olan müteahhitlerin enflasyon karşısında “ezilmemesi” yeni düzenlemeleri devreye sokmaya devam ediyor.