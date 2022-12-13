Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.
Kararın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Pirinç ithalatında gümrük vergisi 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı.
Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.
Kararın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.