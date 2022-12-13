Pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Pirinç ithalatında gümrük vergisi 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı.

Haber Merkezi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.

Kararın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.