Rusya'ya yönelik kararlara bir yenisi daha eklendi.
Sputnik'in haberine göre, Pink Floyd, Rusya ve Belarus’taki müzik servislerinden, 1987’den beri olan kayıtlarını kaldıracaklarını açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Pink Floyd'dan 'Rusya' kararı
Pink Floyd, Ukrayna savaşını gerekçe göstererek Rusya'ya ilişkin ilginç bir karar aldı.
Haber Merkezi
Rusya'ya yönelik kararlara bir yenisi daha eklendi.
Sputnik'in haberine göre, Pink Floyd, Rusya ve Belarus’taki müzik servislerinden, 1987’den beri olan kayıtlarını kaldıracaklarını açıkladı.