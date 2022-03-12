Pink Floyd'dan 'Rusya' kararı

Pink Floyd, Ukrayna savaşını gerekçe göstererek Rusya'ya ilişkin ilginç bir karar aldı.

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Rusya'ya yönelik kararlara bir yenisi daha eklendi.

Sputnik'in haberine göre, Pink Floyd, Rusya ve Belarus’taki müzik servislerinden, 1987’den beri olan kayıtlarını kaldıracaklarını açıkladı.

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