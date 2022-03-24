Pınar Taşçı'nın çetesine yönelik operasyon kapsamında eski hakim ve savcı gözaltına alındı

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin eski başkanı B.Ç ile Amasya’da görevliyken HSK tarafından açığa alınan savcı H.K, Atadedeler ismi ile anılan ve liderliğini Pınar Taşçı kod adlı S.F’nin yaptığı çeteye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, evlerinde arama yapılarak dijital materyallerine el konulan iki şüpheli sorgulanmak üzere Ankara Emniyetine götürüldü.

Sahte MİT kimliği taşıdığı tespit edilen ve Pınar Taşçı kod adını kullandığı belirlenen S.F’nin liderliğini yaptığı çeteye yönelik soruşturma kapsamında geçen Ocak ayında Ankara merkezli bir operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon kapsamında faaliyet alanı İzmir olan çeteye üye oldukları gerekçesiyle 24 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmaya ismi karışanlardan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin eski başkanı B.Ç, operasyon sonrası mesleğinden istifa ederken, Amasya Savcısı H.K da Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca açığa alınmıştı.

Ankara Başsavcılığı dün bir kez daha operasyon düğmesine basarak eski Hakim B.Ç ile görevden uzaklaştırılan savcı H.K’nın gözaltına alınmasına karar verdi.