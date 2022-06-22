Pınar Selek'ten 'Mısır Çarşısı' kararı açıklaması: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 1998'de Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin davada, sanıklar sosyolog Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. Bu kararın ardından sanıklar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yeniden yargılanacak.

'Karar insanlık dışıdır'

BBC Türkçe'ye yazılı bir açıklama yollayan Pınar Selek, şunları dedi:

"Dosyada patlamanın gaz kaçağından olduğuna dair bir çok bilimsel rapor varken, bu konuda benden tek bir ifade alınmamışken, soru bile sorulmamışken, yalnız Abdulmecit Ö. isimli bir kişinin işkence altında verdiği ama mahkemede reddettiği 'beraber yaptık' ifadesine dayanılarak dava açılmışken, bu şahıs benimle birlikte beraat etmişken, üstelik onun beraati kesinleşmisken, yani sadece benim beraatime itiraz edilmişken, bu karar sadece yanlış ve akıl dışı değil, insanlık dışıdır.

Bu kararın hukukla hiçbir ilgisi yoktur. Gerekçeli karar daha çıkmadığı için daha fazla yorum yapamam. Bu haksızlığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğim, edeceğiz."