Pınar Gültekin davasının yarınki duruşmasında karar çıkması bekleniyor

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili davanın 10. Duruşması Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın yapılacak.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Ocak 2022 tarihinde yapılan son duruşmada dosyaya giren Adli Tıp raporunda, “Mevcut verilerle kişinin hayatta iken yangına maruz kaldığının kabulü gerektiği oy birliği ile ek mütalaa olunur" değerlendirmesinin yapıldığı belirtilmişti. Sanık Cemal Metin Avcı “Asla canlı değildi. Ölmeseydi ambulansı arardım" savunmasıyla raporu kabul etmezken, avukatı da yeniden rapor istenmesini talep etmişti.

Cumhuriyet Savcısının mütalaasında, sanık Cemal Metin Avcı için 'Canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis; anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan hakkında TCK 281 uyarınca “suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Yine sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında da TCK 281 uyarınca ceza talep edilmişti.

Cemal Metin Avcı’yı tahliye etmeyen mahkeme, savunmalarını hazırlamaları için sanıklara süre verdi. Yeniden Adli Tıp raporu talebini reddeden ve sanığın annesi olan sanık Ayten Avcı'nın da gelecek duruşmaya katılması karar veren mahkeme duruşmayı 14 Şubat 2022’ye ertelemişti.