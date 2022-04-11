Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı, anne Gültekin baygınlık geçirdi

Muğla'nın Menteşe İlçesi’nde Cemal Metin Avcı’nın öldürdüğünü itiraf ettiği Pınar Gültekin cinayeti davasında 11'inci duruşmada da karar çıkmadı. Duruşma 16 Mayıs’a ertelenirken, sanık Avcı mahkemeye yeni deliller sunacağını söyledi. Duruşma öncesi polisin kadınların adliyeye yürüyüşünü engellediği sırada fenalaşarak bayılan anne Şefika Gültekin de hastanede yapılan tedavinin ardından adliyeye geldi. Anne Gültekin, “Adalet istiyoruz, bu mahkeme heyetini değiştirsinler. Artık istemiyoruz onu. Adaletin çıkacağını hiç zannetmiyoruz” dedi.

Polisten kadınların yürüyüşüne engel

ANKA'dan Esma Turan'ın haberine göre Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayeti davasında 11'inci duruşma bugün Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşma öncesi Muğla’daki Sınırsızlık Meydanı’ndan adliyeye yürümek isteyen Gültekin'in ailesi ve kadınlara polis engel olmak istedi. Kadınlar ve polisler arasında yaşanan diyalog esnasında, Gültekin'in annesi Şefika Gültekin fenalaşarak bayıldı. Anne Gültekin, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kadınlar, slogan atarak adliyeye yürüdü.

Suç delillerini gizleyerek, yok ettikleri öne sürülen Avcı’nın kardeşi sanık Mertcan Avcı salonda hazır bulunurken tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar Avcı’nın babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı eski eşi Eda Karagün ve iş ortakları Şükrü Gökhan Orhan ise duruşmaya katılmadı. Karar çıkması beklenen 11'inci duruşmada, Cemal Metin Avcı'nın kardeşi sanık Mertcan Avcı'nın tutuklanması talebi reddedildi. Sanık Cemal Metin Avcı mahkeme heyetine, yeni avukatları ile yeni deliller sunacağını söyledi.

Duruşma 16 Mayıs 2022 Pazartesi gününe ertelendi.

'Neden yargılama 2 yıldır bitirilemiyor?'

HDP Grup Başkanvekili, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ile birlikte duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı. Mesleği avukatlık olan HDP’li Beştaş şunları söyledi:

“Mahkeme heyeti alenen bütün salonu kendince susturarak bu yargılamayı sağlıklı yürütebileceğini düşünüyor. İçeride adil bir yargılama yok. Neden bu yargılama 2 yıldır bitirilemiyor? Bunun cevabını veremiyor. Pınar Gültekin, kız kardeşimiz vahşice katledildi. Bütün deliller ortada. Ancak onlar sanıkları yargılamak yerine sevgili Pınar'ın özel hayatını araştıran, sanık lehine davranan Mertcan Avcı'yı hiçbir gelişme olmadan serbest bırakan ve bugün de mazeretleri zaten tereddütsüz kabul eden ve müdahil avukatlarının taleplerine rağmen duruşmayı uzatma eğiliminde olan bir yargılama makamı gördük. Bunu kesinlikle ne Türkiye iç hukuk sistemine ne de uluslararası hukuka uygun bulmuyoruz. Mertcan Avcı ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor. Tıpkı Cemal Metin Avcı gibi ama tutuksuz.

'Sanık avukatları mahkeme heyetini savundu'

Bugün de inanılmaz bir şey gördük mahkemede. Sanık avukatları mahkeme heyetini savundu, kendi müvekkillerini savunmadı. Mahkeme heyetinin tutumunun eleştirilmesine karşı mahkemenin doğru yaptığını, niye böyle doğru yaptığını anlatıverdiler. Sanık avukatlarının böyle bir görevi yoktur. Mahkeme heyeti taraf olamaz. Mahkeme heyetinin en temel görevi taraflara aynı mesafe de bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermesidir. İşte kadın cinayetleri bu sebeple bitmiyor. Yargının sanıklara, katillere, canilere yönelik bu hoş görüşü sebebiyle bitmiyor. Bizim tek bir talebimiz var, adil bir yargılama. Pınar Gültekin davası Türkiye’de çok önemli bir davadır. Bütün kadın cinayetleri davalarına emsal teşkil edebilecek bir davadır. Bu davadaki tutumu kesinlikle her yerde anlatacağız ve bunun karşısında duracağız.

'Mertcan Avcı'ya avukat tutmadılar mı?'

Bugün Mertcan Avcı denilen zat, katilin ortağı, delillerle ortada tutuksuz, elini kolunu sallayarak gelmiş, 'Benim avukatım yok, bana avukat tutmak için süre verin' diyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Ailenin orada on tane dizilmiş avukatı var, Mertcan Avcı'ya avukat tutamadılar mı? Bunun basit bir oyun olduğunu biliyoruz. Bir senaryo işletiliyor, zamana oynanıyor. Hepimiz biliyor ki Mertcan Avcı' ya bugün avukat gelmemesi bilinçli bir planın parçasıydı."

Gültekin'in babası: Benim davam artık Türkiye davası

Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin ise, “Biz bugün karar bekliyorduk ama maalesef çıkmadı. Baştan sona kadar 3 sefer reddi hakim istedik. Burada sanki onlar mağdur, sanık sandalyesinde oturan acılı bir anne baba var. Ben yine Bitlis'ten buraya geleceğim. Kızımı savunacağım. Burada yalnız Pınar öldürülmedi, bütün kadınlar, kızlar, anneler, neneler, bacılar öldürüldü. Benim davam artık Pınar Gültekin davası değil, benim davam Türkiye davası, hukuk davası. Biz bir hukuk mücadelesi veriyoruz. İstediğimiz tek şey adalet” diye konuştu.

Gültekin'in annesi: Bu mahkeme heyetini değiştirsinler

Duruşma öncesi fenalaşarak bayılan anne Şefika Gültekin de hastanede yapılan tedavinin ardından adliyeye geldi. Anne Gültekin, “Adalet istiyoruz, bu mahkeme heyetini değiştirsinler. Artık istemiyoruz onu. Adaletin çıkacağını hiç zannetmiyoruz. Adalet Bakanı’na, Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum, bir genç kız öldü, geleceği vardı. Artık başka Pınarlar ölmesin” dedi.

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.