Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı

Muğla'nın Menteşe İlçesi’nde Cemal Metin Avcı’nın öldürdüğünü itiraf ettiği Pınar Gültekin cinayeti davasında bugün 12. duruşma görüldü. Bugünkü duruşmada da karar çıkmazken, dava 20 Haziran'a ertelendi.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Pınar Gültekin’in annesi Şefika ve babası Sıddık Gültekin hazır bulunurken, sanık Cemal Metin Avcı, Afyonkarahisar Yüksek Güvenlik Cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. Maktulün yangına maruz kaldığı sırada olay mahallinde bulunduğu iddiaları ile hakkında dava açılan Mertcan Avcı, “Daha önce çok beyanda bulundum. Eski savunmalarım aynen geçerlidir. Beraatimi istiyorum. Raporlar zaten çelişkili” dedi.

Sorulan sorular üzerine Mertcan Avcı, “Varilin içine bakmadım. Bağ evinin içine hiç girmedim. Kapı açıktı. İçeri girmedim. Keşke netleşseydi. Keşke ölüm saati belli olsaydı. Benim aleyhime bir şey olmazdı” diye konuştu.

Mertcan Avcı hakkında tutuklama talebi

Pınar Gültekin cinayetinde 12'nci duruşmada mahkeme tarafından, Kamil M. isimli işletmecinin dinlenme talebi mahkemece reddedildi. Savcı mütalaasında Cemal Metin Avcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis, anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan hakkında TCK 281 uyarınca suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirmeden cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca, Pınar Gültekin'in ölüm zamanının belirlenemeyeceğini belirterek, Mertcan Avcı’nın savunmalarını çelişki bulduğunu söyledi ve Mertcan Avcı’nın yeniden tutuklanmasını talep etti.

Mertcan Avcı’nın tutukluluk talebine ret

Mahkeme, savunmalar için ek süre nedeniyle duruşmayı 20 Haziran tarihine ertelerken, Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, diğerleri ile ilgili tutuklama taleplerinin reddine karar verdi. Mertcan Avcı'ya adli kontrol şartı getirildi.

Anne Şefika Gültekin duruşma öncesi soL'a konuştu

Duruşma öncesinde soL'a konuşan anne Şefika Gültekin "geçen duruşmada saatlerce bekletildiklerini, sanığın Pınar'ı nasıl öldürdüğünü, sonrasında yaptıklarını tüm ayrıntılarıyla defalarca dinlemek durumunda kaldıklarını, davada bir türlü karar çıkmamasının adalete olan inançlarını sarstığını" söyledi.

Kadınlar öfkeli: Sistematik olarak erteleniyor

Bugünkü duruşmada karar verilmesi bekleniyordu. Duruşma öncesinde davanın takipçisi olan kadınlar, çeşitli kadın dernekleri, siyasi partilerin kadın kolları ve Muğla Kadın Dayanışma Komiteleri adliye önünde yerlerini aldılar.

Pınar Gültekin İçin Adalet Platformu adına yapılan açıklamada "Karar duruşması olmasında ısrarcı olduğumuz bu duruşmadan katil Cemal Metin Avcı, işbirlikçi fail Mertcan Avcı ve diğer faillerin en ağır ceza sınırından cezalandırılmasını talep etmeye, Pınar için adalet istemeye devam ediyoruz. Görüyoruz ki her duruşma sonunda faillerin zaman kazanması amacıyla duruşmalar sistematik olarak bilinçli bir şekilde erteleniyor. Her duruşmada bizzat tanık olduğumuz bu failleri aklama, koruma çabalarının karşısında biz kadınların öfkesini ve adalet talebini dindiremediniz, dindiremeyeceksiniz." denildi.

Kadın Dayanışma Komiteleri: Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz

Muğla Merkez, Marmaris, Köyceğiz ve Ortaca'dan davayı izmeye gelen Kadın Dayanışma Komiteleri adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pınar Gültekin, gencecik bir kadın arkadaşımızdı, 20 temmuzda hayattan koparıldı. Muğla Kadın Dayanışma Komiteleri olarak bugün suçluların ve sorumluların en ağır şekilde ceza alması için burdayız, davanın takipçisiyiz, takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Bugün isteniyor ki kadınlar yalnız olsunlar, yalnız olduklarını düşünsünler. Kadınlar yalnız değiller, çaresiz hiç değiller!

Kadın Dayanışma Komiteleri olarak eşitsizlik, sömürü, şiddet, cinayetten başka bir şey üretmeyen, suçluları cezalandırmayan bu düzene karşı emekçi kadınların dayanışarak bir araya gelmesi, örgütlenmesi için mücadeleyi yükselteceğiz. "

Yapılan açıklamalardan sonra pankartlarını ve dövizlerini adliyenin önünde yere seren kadınlar duruşma bitene kadar bekleyeceklerini ifade ettiler. Adliye içinde duruşmanın başlaması ve sanıkların salona alınması sonrasında kadınlar davanın görüldüğü salonun penceresinin önünde toplandılar. Kadınlar adliyeye doğru salondakilerin duyabileceği şekilde adalet arayışlarını haykıran sloganlar atarak Pınar Gültekin'in ailesiyle dayanışma içinde olduklarını haykırdılar.