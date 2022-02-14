Pınar Gültekin davasında karar çıkması bekleniyor

Muğla’da 2020 yılında 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı ile yakınlarının yargılandığı davada sona gelindi.Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek 10’uncu duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020’de kayboldu. 21 Temmuz 2020’de soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin’i öldürdüğünü itiraf etti. Avcı’nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar Gültekin’in kısmen yanmış cansız bedenine ulaşıldı.

Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, “canavarca hisle ve eziyet çektirerek insan öldürmek” suçundan tutuklandı. Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mertcan Avcı, 15 Şubat’taki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkışına çıkış yasağı ile tahliye edildi.

Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı’nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın da “delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme” suçunu işlediğini belirterek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim’de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Avukat Epözdemir karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti. Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan’ın “kasten insan öldürme” suçundan sonraki zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok ederek, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

9’uncu duruşmada ise Adli Tıp Kurumu’ndan istenen ek rapor okundu, bu rapor Pınar Gültekin’in hayattayken yakıldığını teyit etti. Sanık avukatlarının bir rapor daha istenmesi yönündeki taleplerini reddeden mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek davayı bugüne erteledi.